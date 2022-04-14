Privapp Network (BPRIVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Privapp Network (BPRIVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Privapp Network (BPRIVA) Informatie An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. Officiële website: https://privapp.network/ Whitepaper: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf

Privapp Network (BPRIVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Privapp Network (BPRIVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.85K $ 53.85K $ 53.85K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 167.76K $ 167.76K $ 167.76K Hoogste ooit: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Laagste ooit: $ 0.00860282 $ 0.00860282 $ 0.00860282 Huidige prijs: $ 0.01677665 $ 0.01677665 $ 0.01677665 Meer informatie over Privapp Network (BPRIVA) prijs

Privapp Network (BPRIVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Privapp Network (BPRIVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BPRIVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BPRIVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BPRIVA begrijpt, kun je de live prijs van BPRIVA token verkennen!

