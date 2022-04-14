PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PRivaCY Coin (PRCY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PRivaCY Coin (PRCY) Informatie PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.

Officiële website: https://prcycoin.com/

PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PRivaCY Coin (PRCY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 86.54K $ 86.54K $ 86.54K Totale voorraad: $ 62.09M $ 62.09M $ 62.09M Circulerende voorraad: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 336.05K $ 336.05K $ 336.05K Hoogste ooit: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00541184 $ 0.00541184 $ 0.00541184 Meer informatie over PRivaCY Coin (PRCY) prijs

PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PRivaCY Coin (PRCY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRCY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRCY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRCY begrijpt, kun je de live prijs van PRCY token verkennen!

