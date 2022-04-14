Prism (PRISM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Prism (PRISM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions Officiële website: https://prism.ag Koop nu PRISM!

Prism (PRISM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Prism (PRISM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Totale voorraad: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B Circulerende voorraad: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Hoogste ooit: $ 0.04643859 $ 0.04643859 $ 0.04643859 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00092395 $ 0.00092395 $ 0.00092395 Meer informatie over Prism (PRISM) prijs

Prism (PRISM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Prism (PRISM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRISM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRISM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRISM begrijpt, kun je de live prijs van PRISM token verkennen!

Prijsvoorspelling van PRISM Wil je weten waar je PRISM naartoe gaat? Onze PRISM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PRISM token!

