Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities. Officiële website: https://principals.network/ Whitepaper: https://principals-network.gitbook.io/principals-network Koop nu PNET!

Principals Network (PNET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Principals Network (PNET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.56K $ 28.56K $ 28.56K Totale voorraad: $ 981.51M $ 981.51M $ 981.51M Circulerende voorraad: $ 981.51M $ 981.51M $ 981.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.56K $ 28.56K $ 28.56K Hoogste ooit: $ 0.03156964 $ 0.03156964 $ 0.03156964 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Principals Network (PNET) prijs

Principals Network (PNET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Principals Network (PNET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PNET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PNET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PNET begrijpt, kun je de live prijs van PNET token verkennen!

Prijsvoorspelling van PNET Wil je weten waar je PNET naartoe gaat? Onze PNET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PNET token!

