PrimoAI ($PRIMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PrimoAI ($PRIMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

PrimoAI ($PRIMO) Informatie PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP's push into real-world commerce. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 Whitepaper: https://app.virtuals.io/virtuals/27899

PrimoAI ($PRIMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PrimoAI ($PRIMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 147.52K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 500.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 295.05K Hoogste ooit: $ 0.00121427 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00029505

PrimoAI ($PRIMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PrimoAI ($PRIMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $PRIMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $PRIMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $PRIMO begrijpt, kun je de live prijs van $PRIMO token verkennen!

Prijsvoorspelling van $PRIMO Wil je weten waar je $PRIMO naartoe gaat? Onze $PRIMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $PRIMO token!

