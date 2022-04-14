Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomie
Prime Numbers Labs (PRFI) Informatie
Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token.
Its three production-grade applications are:
PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized.
PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield.
PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards.
All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.
Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomieen prijsanalyse
Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Prime Numbers Labs (PRFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal PRFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel PRFI tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
