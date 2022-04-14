PressDog (PRESS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PressDog (PRESS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PressDog (PRESS) Informatie PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture. Officiële website: https://pressdog.xyz

PressDog (PRESS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PressDog (PRESS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.80K $ 17.80K $ 17.80K Totale voorraad: $ 960.15M $ 960.15M $ 960.15M Circulerende voorraad: $ 960.15M $ 960.15M $ 960.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.80K $ 17.80K $ 17.80K Hoogste ooit: $ 0.00132783 $ 0.00132783 $ 0.00132783 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PressDog (PRESS) prijs

PressDog (PRESS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PressDog (PRESS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRESS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRESS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRESS begrijpt, kun je de live prijs van PRESS token verkennen!

Prijsvoorspelling van PRESS Wil je weten waar je PRESS naartoe gaat? Onze PRESS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PRESS token!

