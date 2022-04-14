Presearch (PRE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Presearch (PRE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Presearch (PRE) Informatie Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community. Officiële website: https://www.presearch.io/ Whitepaper: https://www.presearch.io/uploads/WhitePaper.pdf

Presearch (PRE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Presearch (PRE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 870.89M $ 870.89M $ 870.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M Hoogste ooit: $ 0.814159 $ 0.814159 $ 0.814159 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00675615 $ 0.00675615 $ 0.00675615 Meer informatie over Presearch (PRE) prijs

Presearch (PRE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Presearch (PRE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRE begrijpt, kun je de live prijs van PRE token verkennen!

Prijsvoorspelling van PRE Wil je weten waar je PRE naartoe gaat? Onze PRE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PRE token!

