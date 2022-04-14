prerich (PRERICH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in prerich (PRERICH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

prerich (PRERICH) Informatie Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking. Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking. Officiële website: https://getprerich.vip/ Koop nu PRERICH!

prerich (PRERICH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor prerich (PRERICH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 76.06K $ 76.06K $ 76.06K Totale voorraad: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Circulerende voorraad: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 76.06K $ 76.06K $ 76.06K Hoogste ooit: $ 0.00062044 $ 0.00062044 $ 0.00062044 Laagste ooit: $ 0.00003407 $ 0.00003407 $ 0.00003407 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over prerich (PRERICH) prijs

prerich (PRERICH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van prerich (PRERICH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRERICH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRERICH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRERICH begrijpt, kun je de live prijs van PRERICH token verkennen!

Prijsvoorspelling van PRERICH Wil je weten waar je PRERICH naartoe gaat? Onze PRERICH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PRERICH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!