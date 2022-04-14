PREME Token (PREME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PREME Token (PREME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PREME Token (PREME) Informatie
PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.
Officiële website: https://premetoken.com/
Whitepaper: https://premetoken.com/#whitepaper

PREME Token (PREME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PREME Token (PREME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 173.43K $ 173.43K $ 173.43K Totale voorraad: $ 235.31M $ 235.31M $ 235.31M Circulerende voorraad: $ 145.28M $ 145.28M $ 145.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 280.90K $ 280.90K $ 280.90K Hoogste ooit: $ 0.03344384 $ 0.03344384 $ 0.03344384 Laagste ooit: $ 0.00112735 $ 0.00112735 $ 0.00112735 Huidige prijs: $ 0.00119374 $ 0.00119374 $ 0.00119374 Meer informatie over PREME Token (PREME) prijs

PREME Token (PREME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PREME Token (PREME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PREME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PREME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PREME begrijpt, kun je de live prijs van PREME token verkennen!

Prijsvoorspelling van PREME Wil je weten waar je PREME naartoe gaat? Onze PREME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PREME token!

