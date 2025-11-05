Prediqt (PRQT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) -7.47% Prijswijziging (7D) -26.32% Prijswijziging (7D) -26.32%

Prediqt (PRQT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PRQT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PRQT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PRQT met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -7.47% in de afgelopen 24 uur en -26.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Prediqt (PRQT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K Circulerende voorraad 991.84M 991.84M 991.84M Totale voorraad 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

De huidige marktkapitalisatie van Prediqt is $ 30.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PRQT is 991.84M, met een totale voorraad van 991844853.2545223. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.32K.