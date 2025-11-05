BeursDEX+
De live Prediqt prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PRQT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PRQT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PRQT

PRQT Prijsinformatie

Wat is PRQT

PRQT officiële website

PRQT tokenomie

PRQT Prijsvoorspelling

Prediqt (PRQT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:34:57 (UTC+8)

Prediqt (PRQT) Prijsinformatie (USD)

Prediqt (PRQT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PRQT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PRQT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PRQT met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -7.47% in de afgelopen 24 uur en -26.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van Prediqt is $ 30.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PRQT is 991.84M, met een totale voorraad van 991844853.2545223. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.32K.

Prediqt (PRQT) Prijsgeschiedenis USD

Wat is Prediqt (PRQT)?

Predigt is a dynamic toolkit built on Abstract Chain that helps users accumulate Abstract XP while staying profitable. Unlike many projects that lock into one utility, Predigt adapts continuously to market shifts by rolling out tools that provide competitive advantages. Originally private creations of Chris XC, a multi-chain developer, these utilities are now being made publicly accessible. By doing so, Predigt not only broadens user access but also strengthens the Abstract ecosystem with community-driven tools like the PnL Bot and Discord Verification Bot. The goal is to expand beyond individual use cases, supporting a growing ecosystem that thrives on adaptability and collaborative innovation.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Prediqt Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Prediqt (PRQT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Prediqt (PRQT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Prediqt te bekijken.

Bekijk nu de Prediqt prijsvoorspelling !

Prediqt (PRQT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Prediqt (PRQT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Prediqt (PRQT)

Hoeveel is Prediqt (PRQT) vandaag waard?
De live PRQT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PRQT naar USD prijs?
De huidige prijs van PRQT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Prediqt?
De marktkapitalisatie van PRQT is $ 30.32K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PRQT?
De circulerende voorraad van PRQT is 991.84M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PRQT?
PRQT bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PRQT?
PRQT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PRQT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PRQT is -- USD.
Zal PRQT dit jaar hoger gaan?
PRQT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PRQT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

