predict (PREDICT) Informatie Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future. Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit. Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you'll collect a share of the round's prize pool! Officiële website: https://chance.markets/ Whitepaper: https://docs.chance.markets/

predict (PREDICT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor predict (PREDICT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.88K $ 6.88K $ 6.88K Totale voorraad: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Circulerende voorraad: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.88K $ 6.88K $ 6.88K Hoogste ooit: $ 0.01413295 $ 0.01413295 $ 0.01413295 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: -- -- -- Meer informatie over predict (PREDICT) prijs

predict (PREDICT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van predict (PREDICT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PREDICT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PREDICT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PREDICT begrijpt, kun je de live prijs van PREDICT token verkennen!

Prijsvoorspelling van PREDICT Wil je weten waar je PREDICT naartoe gaat? Onze PREDICT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PREDICT token!

