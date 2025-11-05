BeursDEX+
De live Predi by Virtuals prijs vandaag is 0.0091445 USD. Volg realtime PREDI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PREDI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 PREDI naar USD live prijs:

$0.00914232
$0.00914232$0.00914232
+3.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Predi by Virtuals (PREDI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:44:19 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00753333
$ 0.00753333$ 0.00753333
24u laag
$ 0.00986352
$ 0.00986352$ 0.00986352
24u hoog

$ 0.00753333
$ 0.00753333$ 0.00753333

$ 0.00986352
$ 0.00986352$ 0.00986352

$ 0.01911756
$ 0.01911756$ 0.01911756

$ 0
$ 0$ 0

+2.33%

+3.59%

-44.75%

-44.75%

Predi by Virtuals (PREDI) real-time prijs is $0.0091445. De afgelopen 24 uur werd er PREDI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00753333 en een hoogtepunt van $ 0.00986352, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PREDI hoogste prijs aller tijden is $ 0.01911756, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PREDI met +2.33% veranderd in het afgelopen uur, +3.59% in de afgelopen 24 uur en -44.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Predi by Virtuals (PREDI) Marktinformatie

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

--
----

$ 9.13M
$ 9.13M$ 9.13M

498.97M
498.97M 498.97M

998,970,363.0
998,970,363.0 998,970,363.0

De huidige marktkapitalisatie van Predi by Virtuals is $ 4.56M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PREDI is 498.97M, met een totale voorraad van 998970363.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.13M.

Predi by Virtuals (PREDI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Predi by Virtuals naar USD $ +0.00031676.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Predi by Virtuals naar USD $ +0.0004553723.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Predi by Virtuals naar USD $ -0.0034861869.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Predi by Virtuals naar USD $ +0.004225641804926035.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00031676+3.59%
30 dagen$ +0.0004553723+4.98%
60 dagen$ -0.0034861869-38.12%
90 dagen$ +0.004225641804926035+85.91%

Wat is Predi by Virtuals (PREDI)?

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Predi by Virtuals (PREDI) hulpbron

Officiële website

Predi by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Predi by Virtuals (PREDI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Predi by Virtuals (PREDI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Predi by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Predi by Virtuals prijsvoorspelling !

PREDI naar lokale valuta's

Predi by Virtuals (PREDI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Predi by Virtuals (PREDI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PREDI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Predi by Virtuals (PREDI)

Hoeveel is Predi by Virtuals (PREDI) vandaag waard?
De live PREDI prijs in USD is 0.0091445 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PREDI naar USD prijs?
De huidige prijs van PREDI naar USD is $ 0.0091445. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Predi by Virtuals?
De marktkapitalisatie van PREDI is $ 4.56M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PREDI?
De circulerende voorraad van PREDI is 498.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PREDI?
PREDI bereikte een ATH-prijs van 0.01911756 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PREDI?
PREDI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PREDI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PREDI is -- USD.
Zal PREDI dit jaar hoger gaan?
PREDI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PREDI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Predi by Virtuals (PREDI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

