Predi by Virtuals (PREDI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00753333 $ 0.00753333 $ 0.00753333 24u laag $ 0.00986352 $ 0.00986352 $ 0.00986352 24u hoog 24u laag $ 0.00753333$ 0.00753333 $ 0.00753333 24u hoog $ 0.00986352$ 0.00986352 $ 0.00986352 Hoogste prijs ooit $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +2.33% Prijswijziging (1D) +3.59% Prijswijziging (7D) -44.75% Prijswijziging (7D) -44.75%

Predi by Virtuals (PREDI) real-time prijs is $0.0091445. De afgelopen 24 uur werd er PREDI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00753333 en een hoogtepunt van $ 0.00986352, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PREDI hoogste prijs aller tijden is $ 0.01911756, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PREDI met +2.33% veranderd in het afgelopen uur, +3.59% in de afgelopen 24 uur en -44.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Predi by Virtuals (PREDI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.13M$ 9.13M $ 9.13M Circulerende voorraad 498.97M 498.97M 498.97M Totale voorraad 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

De huidige marktkapitalisatie van Predi by Virtuals is $ 4.56M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PREDI is 498.97M, met een totale voorraad van 998970363.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.13M.