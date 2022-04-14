Praist (PRAIST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Praist (PRAIST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Praist (PRAIST) Informatie Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter. Officiële website: https://praist.com/

Praist (PRAIST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Praist (PRAIST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.00K Totale voorraad: $ 999.53M Circulerende voorraad: $ 999.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.00K Hoogste ooit: $ 0.00696197 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Praist (PRAIST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Praist (PRAIST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRAIST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRAIST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRAIST begrijpt, kun je de live prijs van PRAIST token verkennen!

Prijsvoorspelling van PRAIST Wil je weten waar je PRAIST naartoe gaat? Onze PRAIST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PRAIST token!

