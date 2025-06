Wat is PPizza (PPIZZA)?

Welcome to the home of $PPIZZA, the world's first and only memecoin dedicated to the love of pizza and the power of crypto! We believe that pizza and crypto are two of the greatest things in the world, and our mission is to combine them to create something truly special. With $PPIZZA, you can take a bite out of the crypto pizza revolution and join a community of like-minded pizza and crypto enthusiasts. Whether you're a seasoned crypto trader or a pizza lover looking to try something new, $PPIZZA has something for everyone.

