Powerloom (POWER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00327972 $ 0.00327972 $ 0.00327972 24u laag $ 0.00393958 $ 0.00393958 $ 0.00393958 24u hoog 24u laag $ 0.00327972$ 0.00327972 $ 0.00327972 24u hoog $ 0.00393958$ 0.00393958 $ 0.00393958 Hoogste prijs ooit $ 0.330112$ 0.330112 $ 0.330112 Laagste prijs $ 0.00296729$ 0.00296729 $ 0.00296729 Prijswijziging (1u) -1.85% Prijswijziging (1D) +1.92% Prijswijziging (7D) -24.74% Prijswijziging (7D) -24.74%

Powerloom (POWER) real-time prijs is $0.00352721. De afgelopen 24 uur werd er POWER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00327972 en een hoogtepunt van $ 0.00393958, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POWER hoogste prijs aller tijden is $ 0.330112, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00296729 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POWER met -1.85% veranderd in het afgelopen uur, +1.92% in de afgelopen 24 uur en -24.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Powerloom (POWER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 552.62K$ 552.62K $ 552.62K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Circulerende voorraad 156.77M 156.77M 156.77M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Powerloom is $ 552.62K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POWER is 156.77M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.53M.