Povel Durev (DUREV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Povel Durev (DUREV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Povel Durev (DUREV) Informatie Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov. Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov. Officiële website: https://poveldurev.net Koop nu DUREV!

Povel Durev (DUREV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Povel Durev (DUREV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 855.38K $ 855.38K $ 855.38K Totale voorraad: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M Circulerende voorraad: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 855.38K $ 855.38K $ 855.38K Hoogste ooit: $ 0.167897 $ 0.167897 $ 0.167897 Laagste ooit: $ 0.00393016 $ 0.00393016 $ 0.00393016 Huidige prijs: $ 0.00861237 $ 0.00861237 $ 0.00861237 Meer informatie over Povel Durev (DUREV) prijs

Povel Durev (DUREV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Povel Durev (DUREV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DUREV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DUREV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DUREV begrijpt, kun je de live prijs van DUREV token verkennen!

Prijsvoorspelling van DUREV Wil je weten waar je DUREV naartoe gaat? Onze DUREV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DUREV token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!