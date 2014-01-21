Potcoin (POT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Potcoin (POT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Potcoin (POT) Informatie PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow. Officiële website: https://www.potcoin.com

Potcoin (POT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Potcoin (POT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 826.20K $ 826.20K $ 826.20K Totale voorraad: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Circulerende voorraad: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 826.20K $ 826.20K $ 826.20K Hoogste ooit: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00193244 $ 0.00193244 $ 0.00193244 Meer informatie over Potcoin (POT) prijs

Potcoin (POT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Potcoin (POT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POT begrijpt, kun je de live prijs van POT token verkennen!

Prijsvoorspelling van POT Wil je weten waar je POT naartoe gaat? Onze POT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POT token!

