Portals (PORTALS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.020851 24u hoog $ 0.02727821 Hoogste prijs ooit $ 0.269855 Laagste prijs $ 0.01907706 Prijswijziging (1u) +0.64% Prijswijziging (1D) -5.99% Prijswijziging (7D) -20.87%

Portals (PORTALS) real-time prijs is $0.02130301. De afgelopen 24 uur werd er PORTALS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.020851 en een hoogtepunt van $ 0.02727821, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PORTALS hoogste prijs aller tijden is $ 0.269855, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01907706 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PORTALS met +0.64% veranderd in het afgelopen uur, -5.99% in de afgelopen 24 uur en -20.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Portals (PORTALS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.91M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 21.37M Circulerende voorraad 230.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Portals is $ 4.91M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PORTALS is 230.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.37M.