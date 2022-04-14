Port Finance (PORT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Port Finance (PORT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Port Finance (PORT) Informatie Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap. Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap. Officiële website: https://port.finance/

Port Finance (PORT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Port Finance (PORT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 162.72K $ 162.72K $ 162.72K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 456.79K $ 456.79K $ 456.79K Hoogste ooit: $ 15.21 $ 15.21 $ 15.21 Laagste ooit: $ 0.00189486 $ 0.00189486 $ 0.00189486 Huidige prijs: $ 0.00456834 $ 0.00456834 $ 0.00456834 Meer informatie over Port Finance (PORT) prijs

Port Finance (PORT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Port Finance (PORT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PORT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PORT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PORT begrijpt, kun je de live prijs van PORT token verkennen!

Prijsvoorspelling van PORT Wil je weten waar je PORT naartoe gaat? Onze PORT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PORT token!

