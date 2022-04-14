Popsmile (POPSMILE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Popsmile (POPSMILE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Popsmile (POPSMILE) Informatie "$POPSMILE is pioneering as the first crypto to merge with extreme sports on a global level, bringing a new dynamic to branded meme coins. The Smile Pops isn’t just a token; it’s a cultural movement, pushing boundaries by blending lifestyle, sport, and digital innovation like never before. This isn’t just a meme coin; it’s a catalyst for worldwide change in the world of crypto and extreme sports." "$POPSMILE is pioneering as the first crypto to merge with extreme sports on a global level, bringing a new dynamic to branded meme coins. The Smile Pops isn’t just a token; it’s a cultural movement, pushing boundaries by blending lifestyle, sport, and digital innovation like never before. This isn’t just a meme coin; it’s a catalyst for worldwide change in the world of crypto and extreme sports." Officiële website: https://popsmilesolana.com/ Koop nu POPSMILE!

Popsmile (POPSMILE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Popsmile (POPSMILE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.20K $ 60.20K $ 60.20K Totale voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Circulerende voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.20K $ 60.20K $ 60.20K Hoogste ooit: $ 0.00201902 $ 0.00201902 $ 0.00201902 Laagste ooit: $ 0.00003638 $ 0.00003638 $ 0.00003638 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Popsmile (POPSMILE) prijs

Popsmile (POPSMILE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Popsmile (POPSMILE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POPSMILE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POPSMILE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POPSMILE begrijpt, kun je de live prijs van POPSMILE token verkennen!

Prijsvoorspelling van POPSMILE Wil je weten waar je POPSMILE naartoe gaat? Onze POPSMILE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POPSMILE token!

