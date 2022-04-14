POPNUT (POPNUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in POPNUT (POPNUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

POPNUT (POPNUT) Informatie PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide. Officiële website: https://popnut-onsol.xyz/ Koop nu POPNUT!

POPNUT (POPNUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor POPNUT (POPNUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.69K Totale voorraad: $ 998.38M Circulerende voorraad: $ 998.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.69K Hoogste ooit: $ 0.00174194 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0 Meer informatie over POPNUT (POPNUT) prijs

POPNUT (POPNUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van POPNUT (POPNUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POPNUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POPNUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POPNUT begrijpt, kun je de live prijs van POPNUT token verkennen!

Prijsvoorspelling van POPNUT Wil je weten waar je POPNUT naartoe gaat? Onze POPNUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POPNUT token!

