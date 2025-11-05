PoPi 4i (POPI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001062 $ 0.00001062 $ 0.00001062 24u laag $ 0.00001179 $ 0.00001179 $ 0.00001179 24u hoog 24u laag $ 0.00001062$ 0.00001062 $ 0.00001062 24u hoog $ 0.00001179$ 0.00001179 $ 0.00001179 Hoogste prijs ooit $ 0.00025072$ 0.00025072 $ 0.00025072 Laagste prijs $ 0.00001062$ 0.00001062 $ 0.00001062 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -3.95% Prijswijziging (7D) -25.60% Prijswijziging (7D) -25.60%

PoPi 4i (POPI) real-time prijs is $0.00001132. De afgelopen 24 uur werd er POPI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001062 en een hoogtepunt van $ 0.00001179, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POPI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00025072, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001062 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POPI met -- veranderd in het afgelopen uur, -3.95% in de afgelopen 24 uur en -25.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PoPi 4i (POPI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Circulerende voorraad 819.64M 819.64M 819.64M Totale voorraad 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

De huidige marktkapitalisatie van PoPi 4i is $ 9.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POPI is 819.64M, met een totale voorraad van 999641994.0341784. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.32K.