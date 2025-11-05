Popi (POPI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.0010875 24u hoog $ 0.00118634 Hoogste prijs ooit $ 0.00146295 Laagste prijs $ 0.00030755 Prijswijziging (1u) +1.78% Prijswijziging (1D) +1.42% Prijswijziging (7D) -4.93%

Popi (POPI) real-time prijs is $0.00118127. De afgelopen 24 uur werd er POPI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0010875 en een hoogtepunt van $ 0.00118634, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POPI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00146295, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00030755 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POPI met +1.78% veranderd in het afgelopen uur, +1.42% in de afgelopen 24 uur en -4.93% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Popi (POPI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.17M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.17M Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Popi is $ 1.17M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POPI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.17M.