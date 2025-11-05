poors (POORS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +30.46% Prijswijziging (1D) -46.30% Prijswijziging (7D) -67.97% Prijswijziging (7D) -67.97%

poors (POORS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er POORS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POORS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POORS met +30.46% veranderd in het afgelopen uur, -46.30% in de afgelopen 24 uur en -67.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

poors (POORS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.31K$ 5.31K $ 5.31K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.31K$ 5.31K $ 5.31K Circulerende voorraad 996.88M 996.88M 996.88M Totale voorraad 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

De huidige marktkapitalisatie van poors is $ 5.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POORS is 996.88M, met een totale voorraad van 996879962.5753491. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.31K.