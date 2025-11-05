BeursDEX+
De live poors prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime POORS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de POORS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over POORS

POORS Prijsinformatie

Wat is POORS

POORS tokenomie

POORS Prijsvoorspelling

poors Prijs (POORS)

Niet genoteerd

1 POORS naar USD live prijs:

--
----
-46.30%1D
USD
poors (POORS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:34:41 (UTC+8)

poors (POORS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+30.46%

-46.30%

-67.97%

-67.97%

poors (POORS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er POORS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POORS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POORS met +30.46% veranderd in het afgelopen uur, -46.30% in de afgelopen 24 uur en -67.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

poors (POORS) Marktinformatie

$ 5.31K
$ 5.31K$ 5.31K

--
----

$ 5.31K
$ 5.31K$ 5.31K

996.88M
996.88M 996.88M

996,879,962.5753491
996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

De huidige marktkapitalisatie van poors is $ 5.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POORS is 996.88M, met een totale voorraad van 996879962.5753491. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.31K.

poors (POORS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van poors naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van poors naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van poors naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van poors naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-46.30%
30 dagen$ 0-92.22%
60 dagen$ 0-93.15%
90 dagen$ 0--

Wat is poors (POORS)?

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

poors Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal poors (POORS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je poors (POORS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor poors te bekijken.

Bekijk nu de poors prijsvoorspelling !

POORS naar lokale valuta's

poors (POORS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van poors (POORS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van POORS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over poors (POORS)

Hoeveel is poors (POORS) vandaag waard?
De live POORS prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige POORS naar USD prijs?
De huidige prijs van POORS naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van poors?
De marktkapitalisatie van POORS is $ 5.31K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van POORS?
De circulerende voorraad van POORS is 996.88M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van POORS?
POORS bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van POORS?
POORS zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van POORS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van POORS is -- USD.
Zal POORS dit jaar hoger gaan?
POORS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de POORS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
poors (POORS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

