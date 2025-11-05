BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Poop prijs vandaag is 0.01514597 USD. Volg realtime POOP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de POOP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Poop prijs vandaag is 0.01514597 USD. Volg realtime POOP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de POOP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over POOP

POOP Prijsinformatie

Wat is POOP

POOP officiële website

POOP tokenomie

POOP Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Poop logo

Poop Prijs (POOP)

Niet genoteerd

1 POOP naar USD live prijs:

$0.01514459
$0.01514459$0.01514459
+12.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Poop (POOP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:43:29 (UTC+8)

Poop (POOP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01223167
$ 0.01223167$ 0.01223167
24u laag
$ 0.01515879
$ 0.01515879$ 0.01515879
24u hoog

$ 0.01223167
$ 0.01223167$ 0.01223167

$ 0.01515879
$ 0.01515879$ 0.01515879

$ 0.064116
$ 0.064116$ 0.064116

$ 0.01223167
$ 0.01223167$ 0.01223167

-0.07%

+12.73%

-8.48%

-8.48%

Poop (POOP) real-time prijs is $0.01514597. De afgelopen 24 uur werd er POOP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01223167 en een hoogtepunt van $ 0.01515879, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POOP hoogste prijs aller tijden is $ 0.064116, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01223167 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POOP met -0.07% veranderd in het afgelopen uur, +12.73% in de afgelopen 24 uur en -8.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Poop (POOP) Marktinformatie

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

--
----

$ 15.14M
$ 15.14M$ 15.14M

165.02M
165.02M 165.02M

999,998,351.803749
999,998,351.803749 999,998,351.803749

De huidige marktkapitalisatie van Poop is $ 2.50M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POOP is 165.02M, met een totale voorraad van 999998351.803749. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.14M.

Poop (POOP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Poop naar USD $ +0.00171062.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Poop naar USD $ -0.0066435889.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Poop naar USD $ -0.0083743734.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Poop naar USD $ -0.04046027396620296.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00171062+12.73%
30 dagen$ -0.0066435889-43.86%
60 dagen$ -0.0083743734-55.29%
90 dagen$ -0.04046027396620296-72.76%

Wat is Poop (POOP)?

$POOP is the token built for Doop, but this isn’t just another meme coin. Doop is a real health app — a crypto-powered game that helps you improve your gut health and diet through daily tracking, personalized insights, and real rewards.

I’m stronger, I’m smarter Helps you build a healthy daily habit. Gives personalized, actionable health insights. Turns a private routine into an engaging health game.

web3 integrated Rewards consistency with real crypto. Flex your NFT Toilets as status symbols.

its just funny, lol Brings humor and community into gut health like never before.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Poop (POOP) hulpbron

Officiële website

Poop Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Poop (POOP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Poop (POOP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Poop te bekijken.

Bekijk nu de Poop prijsvoorspelling !

POOP naar lokale valuta's

Poop (POOP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Poop (POOP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van POOP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Poop (POOP)

Hoeveel is Poop (POOP) vandaag waard?
De live POOP prijs in USD is 0.01514597 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige POOP naar USD prijs?
De huidige prijs van POOP naar USD is $ 0.01514597. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Poop?
De marktkapitalisatie van POOP is $ 2.50M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van POOP?
De circulerende voorraad van POOP is 165.02M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van POOP?
POOP bereikte een ATH-prijs van 0.064116 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van POOP?
POOP zag een ATL-prijs van 0.01223167 USD.
Wat is het handelsvolume van POOP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van POOP is -- USD.
Zal POOP dit jaar hoger gaan?
POOP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de POOP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:43:29 (UTC+8)

Poop (POOP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,908.49
$102,908.49$102,908.49

-0.26%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.67
$3,359.67$3,359.67

-4.20%

Solana logo

Solana

SOL

$159.29
$159.29$159.29

-1.35%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1493
$1.1493$1.1493

+53.75%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,908.49
$102,908.49$102,908.49

-0.26%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.67
$3,359.67$3,359.67

-4.20%

Solana logo

Solana

SOL

$159.29
$159.29$159.29

-1.35%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2573
$2.2573$2.2573

-1.08%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16540
$0.16540$0.16540

+0.89%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04178
$0.04178$0.04178

+67.12%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01125
$0.01125$0.01125

+50.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00663
$0.00663$0.00663

+2.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08002
$0.08002$0.08002

+421.64%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2280
$0.2280$0.2280

+356.00%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045809
$0.0000000045809$0.0000000045809

+227.16%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1931
$0.1931$0.1931

+194.80%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008856
$0.000008856$0.000008856

+132.01%