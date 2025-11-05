Poop (POOP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01223167 $ 0.01223167 $ 0.01223167 24u laag $ 0.01515879 $ 0.01515879 $ 0.01515879 24u hoog 24u laag $ 0.01223167$ 0.01223167 $ 0.01223167 24u hoog $ 0.01515879$ 0.01515879 $ 0.01515879 Hoogste prijs ooit $ 0.064116$ 0.064116 $ 0.064116 Laagste prijs $ 0.01223167$ 0.01223167 $ 0.01223167 Prijswijziging (1u) -0.07% Prijswijziging (1D) +12.73% Prijswijziging (7D) -8.48% Prijswijziging (7D) -8.48%

Poop (POOP) real-time prijs is $0.01514597. De afgelopen 24 uur werd er POOP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01223167 en een hoogtepunt van $ 0.01515879, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POOP hoogste prijs aller tijden is $ 0.064116, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01223167 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POOP met -0.07% veranderd in het afgelopen uur, +12.73% in de afgelopen 24 uur en -8.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Poop (POOP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.14M$ 15.14M $ 15.14M Circulerende voorraad 165.02M 165.02M 165.02M Totale voorraad 999,998,351.803749 999,998,351.803749 999,998,351.803749

De huidige marktkapitalisatie van Poop is $ 2.50M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POOP is 165.02M, met een totale voorraad van 999998351.803749. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.14M.