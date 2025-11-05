poom (POOM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001141 $ 0.00001141 $ 0.00001141 24u laag $ 0.00001309 $ 0.00001309 $ 0.00001309 24u hoog 24u laag $ 0.00001141$ 0.00001141 $ 0.00001141 24u hoog $ 0.00001309$ 0.00001309 $ 0.00001309 Hoogste prijs ooit $ 0.0003687$ 0.0003687 $ 0.0003687 Laagste prijs $ 0.00001141$ 0.00001141 $ 0.00001141 Prijswijziging (1u) -0.65% Prijswijziging (1D) -11.78% Prijswijziging (7D) -33.50% Prijswijziging (7D) -33.50%

poom (POOM) real-time prijs is $0.00001151. De afgelopen 24 uur werd er POOM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001141 en een hoogtepunt van $ 0.00001309, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POOM hoogste prijs aller tijden is $ 0.0003687, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001141 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POOM met -0.65% veranderd in het afgelopen uur, -11.78% in de afgelopen 24 uur en -33.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

poom (POOM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Circulerende voorraad 763.02M 763.02M 763.02M Totale voorraad 763,023,530.64929 763,023,530.64929 763,023,530.64929

De huidige marktkapitalisatie van poom is $ 8.78K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POOM is 763.02M, met een totale voorraad van 763023530.64929. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.78K.