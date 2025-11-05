BeursDEX+
De live Poolz Finance prijs vandaag is 0.208994 USD. Volg realtime POOLX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de POOLX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over POOLX

POOLX Prijsinformatie

Wat is POOLX

POOLX whitepaper

POOLX officiële website

POOLX tokenomie

POOLX Prijsvoorspelling

Poolz Finance logo

Poolz Finance Prijs (POOLX)

1 POOLX naar USD live prijs:

$0.208994
$0.208994$0.208994
-6.10%1D
USD
Poolz Finance (POOLX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:43:22 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.208302
$ 0.208302$ 0.208302
24u laag
$ 0.222779
$ 0.222779$ 0.222779
24u hoog

$ 0.208302
$ 0.208302$ 0.208302

$ 0.222779
$ 0.222779$ 0.222779

$ 7.18
$ 7.18$ 7.18

$ 0.155338
$ 0.155338$ 0.155338

-0.29%

-5.75%

-18.66%

-18.66%

Poolz Finance (POOLX) real-time prijs is $0.208994. De afgelopen 24 uur werd er POOLX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.208302 en een hoogtepunt van $ 0.222779, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POOLX hoogste prijs aller tijden is $ 7.18, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.155338 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POOLX met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -5.75% in de afgelopen 24 uur en -18.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Poolz Finance (POOLX) Marktinformatie

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

5.23M
5.23M 5.23M

5,500,000.0
5,500,000.0 5,500,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Poolz Finance is $ 1.09M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POOLX is 5.23M, met een totale voorraad van 5500000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.15M.

Poolz Finance (POOLX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Poolz Finance naar USD $ -0.0127538337102972.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Poolz Finance naar USD $ -0.0402726840.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Poolz Finance naar USD $ -0.0218350661.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Poolz Finance naar USD $ +0.0364509490589761.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0127538337102972-5.75%
30 dagen$ -0.0402726840-19.26%
60 dagen$ -0.0218350661-10.44%
90 dagen$ +0.0364509490589761+21.13%

Wat is Poolz Finance (POOLX)?

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Poolz Finance (POOLX) hulpbron

Poolz Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Poolz Finance (POOLX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Poolz Finance (POOLX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Poolz Finance te bekijken.

Bekijk nu de Poolz Finance prijsvoorspelling !

POOLX naar lokale valuta's

Poolz Finance (POOLX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Poolz Finance (POOLX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van POOLX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Poolz Finance (POOLX)

Hoeveel is Poolz Finance (POOLX) vandaag waard?
De live POOLX prijs in USD is 0.208994 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige POOLX naar USD prijs?
De huidige prijs van POOLX naar USD is $ 0.208994. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Poolz Finance?
De marktkapitalisatie van POOLX is $ 1.09M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van POOLX?
De circulerende voorraad van POOLX is 5.23M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van POOLX?
POOLX bereikte een ATH-prijs van 7.18 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van POOLX?
POOLX zag een ATL-prijs van 0.155338 USD.
Wat is het handelsvolume van POOLX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van POOLX is -- USD.
Zal POOLX dit jaar hoger gaan?
POOLX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de POOLX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:43:22 (UTC+8)

