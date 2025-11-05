Poolz Finance (POOLX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.208302 24u hoog $ 0.222779 Hoogste prijs ooit $ 7.18 Laagste prijs $ 0.155338 Prijswijziging (1u) -0.29% Prijswijziging (1D) -5.75% Prijswijziging (7D) -18.66%

Poolz Finance (POOLX) real-time prijs is $0.208994. De afgelopen 24 uur werd er POOLX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.208302 en een hoogtepunt van $ 0.222779, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POOLX hoogste prijs aller tijden is $ 7.18, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.155338 is.

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POOLX met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -5.75% in de afgelopen 24 uur en -18.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Poolz Finance (POOLX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.09M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.15M Circulerende voorraad 5.23M Totale voorraad 5,500,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Poolz Finance is $ 1.09M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POOLX is 5.23M, met een totale voorraad van 5500000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.15M.