Poodl Inu (POODL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Poodl Inu (POODL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Poodl Inu (POODL) Informatie THERE’S A NEW MEME COIN IN TOWN - POODL INU You hear that sound? That’s the sound of Poodl Inu’s giant nuts slapping the entire crypto world What is Poodl Inu $POODL? $POODL is not just a crypto token, it's a legend in the making. It's the meme king that's gonna knock your socks off and take you on a wild ride to the moon. Poodl Inu is a staking powerhouse, a community titan, and your ticket to the big leagues, player. Get ready to tell your grandkids about the day you bought $POODL. Poodl Inu has a simple yet rewarding staking strategy. It’s as easy as teaching your Poodl Inu to play fetch, but instead of bringing back sticks, it fetches you stacks. Simple, effective, proven, with no tricks or hidden surprises - just good oldfashioned staking that every dog can understand. THERE’S A NEW MEME COIN IN TOWN - POODL INU You hear that sound? That’s the sound of Poodl Inu’s giant nuts slapping the entire crypto world What is Poodl Inu $POODL? $POODL is not just a crypto token, it's a legend in the making. It's the meme king that's gonna knock your socks off and take you on a wild ride to the moon. Poodl Inu is a staking powerhouse, a community titan, and your ticket to the big leagues, player. Get ready to tell your grandkids about the day you bought $POODL. Poodl Inu has a simple yet rewarding staking strategy. It’s as easy as teaching your Poodl Inu to play fetch, but instead of bringing back sticks, it fetches you stacks. Simple, effective, proven, with no tricks or hidden surprises - just good oldfashioned staking that every dog can understand. Officiële website: https://poodlinu.com/ Whitepaper: https://poodlinu.com/assets/documents/Poodl_Inu_WP.pdf Koop nu POODL!

Poodl Inu (POODL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Poodl Inu (POODL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 6.90B $ 6.90B $ 6.90B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 133.71K $ 133.71K $ 133.71K Hoogste ooit: $ 0.00077614 $ 0.00077614 $ 0.00077614 Laagste ooit: $ 0.00000711 $ 0.00000711 $ 0.00000711 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Poodl Inu (POODL) prijs

Poodl Inu (POODL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Poodl Inu (POODL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POODL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POODL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POODL begrijpt, kun je de live prijs van POODL token verkennen!

Prijsvoorspelling van POODL Wil je weten waar je POODL naartoe gaat? Onze POODL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POODL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!