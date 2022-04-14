PooChain V2 (POOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PooChain V2 (POOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PooChain V2 (POOP) Informatie PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem. PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem. Officiële website: https://poochain.co/ Koop nu POOP!

PooChain V2 (POOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PooChain V2 (POOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.55K $ 23.55K $ 23.55K Totale voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Circulerende voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.55K $ 23.55K $ 23.55K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PooChain V2 (POOP) prijs

PooChain V2 (POOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PooChain V2 (POOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POOP begrijpt, kun je de live prijs van POOP token verkennen!

Prijsvoorspelling van POOP Wil je weten waar je POOP naartoe gaat? Onze POOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POOP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!