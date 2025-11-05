Ponzimon (PONZI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00744595 $ 0.00744595 $ 0.00744595 24u laag $ 0.00889526 $ 0.00889526 $ 0.00889526 24u hoog 24u laag $ 0.00744595$ 0.00744595 $ 0.00744595 24u hoog $ 0.00889526$ 0.00889526 $ 0.00889526 Hoogste prijs ooit $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 Laagste prijs $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 Prijswijziging (1u) +0.08% Prijswijziging (1D) -11.96% Prijswijziging (7D) -27.79% Prijswijziging (7D) -27.79%

Ponzimon (PONZI) real-time prijs is $0.00783077. De afgelopen 24 uur werd er PONZI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00744595 en een hoogtepunt van $ 0.00889526, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PONZI hoogste prijs aller tijden is $ 0.519954, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00421223 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PONZI met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, -11.96% in de afgelopen 24 uur en -27.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ponzimon (PONZI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 46.32K$ 46.32K $ 46.32K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 95.22K$ 95.22K $ 95.22K Circulerende voorraad 5.91M 5.91M 5.91M Totale voorraad 12,140,439.096771 12,140,439.096771 12,140,439.096771

De huidige marktkapitalisatie van Ponzimon is $ 46.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PONZI is 5.91M, met een totale voorraad van 12140439.096771. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 95.22K.