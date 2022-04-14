Ponchiqs (PONCH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ponchiqs (PONCH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ponchiqs (PONCH) Informatie Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience. Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience. Officiële website: https://ponchiqs.com Koop nu PONCH!

Ponchiqs (PONCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ponchiqs (PONCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.18K $ 1.18K $ 1.18K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 17.43M $ 17.43M $ 17.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.12K $ 27.12K $ 27.12K Hoogste ooit: $ 0.636356 $ 0.636356 $ 0.636356 Laagste ooit: $ 0.00003143 $ 0.00003143 $ 0.00003143 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ponchiqs (PONCH) prijs

Ponchiqs (PONCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ponchiqs (PONCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PONCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PONCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PONCH begrijpt, kun je de live prijs van PONCH token verkennen!

Prijsvoorspelling van PONCH Wil je weten waar je PONCH naartoe gaat? Onze PONCH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PONCH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!