POM ($POM) Informatie In the ever-evolving world of cryptocurrency, meme coins have become a sensation, capturing the imagination of investors and enthusiasts alike. Enter POM Token, the newest contender poised to disrupt the market with its unique Triple Pool Mechanism, a low-fee blockchain, and a dedicated community of dog lovers and crypto enthusiasts. POM is aimed to bring all dog lovers to OG low fee chain, ready to capture the hearts and minds of crypto lovers. Together, we'll rise and paw-sper. Officiële website: https://pombsc.com/

POM ($POM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor POM ($POM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 183.45K $ 183.45K $ 183.45K Totale voorraad: $ 787.89M $ 787.89M $ 787.89M Circulerende voorraad: $ 787.89M $ 787.89M $ 787.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 183.45K $ 183.45K $ 183.45K Hoogste ooit: $ 0.00557341 $ 0.00557341 $ 0.00557341 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00023283 $ 0.00023283 $ 0.00023283 Meer informatie over POM ($POM) prijs

POM ($POM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van POM ($POM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $POM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $POM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $POM begrijpt, kun je de live prijs van $POM token verkennen!

Prijsvoorspelling van $POM Wil je weten waar je $POM naartoe gaat? Onze $POM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $POM token!

