Polylastic (POLX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Polylastic (POLX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Polylastic (POLX) Aggregator is a purposefully staked, curated basket of assets that tracks and represents the synthetic asset space and the future of money—ranging from EFi (Elastic Finance) to perpetual swaps. The direct-staking of the POLX token is used to signal community support that is designed to identify and exploit opportunities in these burgeoning markets. Officiële website: https://polylastic.io

Polylastic (POLX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Polylastic (POLX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.88K $ 53.88K $ 53.88K Totale voorraad: $ 98.25B $ 98.25B $ 98.25B Circulerende voorraad: $ 79.18B $ 79.18B $ 79.18B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 66.86K $ 66.86K $ 66.86K Hoogste ooit: $ 0.00924608 $ 0.00924608 $ 0.00924608 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Polylastic (POLX) prijs

Polylastic (POLX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polylastic (POLX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POLX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POLX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POLX begrijpt, kun je de live prijs van POLX token verkennen!

Prijsvoorspelling van POLX Wil je weten waar je POLX naartoe gaat? Onze POLX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

