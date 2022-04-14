Polkamarkets (POLK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Polkamarkets (POLK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Polkamarkets (POLK) Informatie Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn. Officiële website: https://www.polkamarkets.com/

Polkamarkets (POLK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Polkamarkets (POLK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 751.58K $ 751.58K $ 751.58K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 751.58K $ 751.58K $ 751.58K Hoogste ooit: $ 4.18 $ 4.18 $ 4.18 Laagste ooit: $ 0.00561973 $ 0.00561973 $ 0.00561973 Huidige prijs: $ 0.00751578 $ 0.00751578 $ 0.00751578 Meer informatie over Polkamarkets (POLK) prijs

Polkamarkets (POLK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polkamarkets (POLK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POLK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POLK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POLK begrijpt, kun je de live prijs van POLK token verkennen!

Prijsvoorspelling van POLK Wil je weten waar je POLK naartoe gaat? Onze POLK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POLK token!

