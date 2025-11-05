PolkaBridge (PBR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +1.42% Prijswijziging (7D) -15.81% Prijswijziging (7D) -15.81%

PolkaBridge (PBR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PBR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PBR hoogste prijs aller tijden is $ 3.95, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PBR met -- veranderd in het afgelopen uur, +1.42% in de afgelopen 24 uur en -15.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PolkaBridge (PBR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 35.02K$ 35.02K $ 35.02K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 36.34K$ 36.34K $ 36.34K Circulerende voorraad 72.18M 72.18M 72.18M Totale voorraad 74,907,937.27777527 74,907,937.27777527 74,907,937.27777527

De huidige marktkapitalisatie van PolkaBridge is $ 35.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PBR is 72.18M, met een totale voorraad van 74907937.27777527. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.34K.