De live PolkaBridge prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PBR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PBR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PBR

PBR Prijsinformatie

Wat is PBR

PBR officiële website

PBR tokenomie

PBR Prijsvoorspelling

1 PBR naar USD live prijs:

$0.00048508
$0.00048508$0.00048508
+1.40%1D
mexc
USD
PolkaBridge (PBR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:34:03 (UTC+8)

PolkaBridge (PBR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.95
$ 3.95$ 3.95

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.42%

-15.81%

-15.81%

PolkaBridge (PBR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PBR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PBR hoogste prijs aller tijden is $ 3.95, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PBR met -- veranderd in het afgelopen uur, +1.42% in de afgelopen 24 uur en -15.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PolkaBridge (PBR) Marktinformatie

$ 35.02K
$ 35.02K$ 35.02K

--
----

$ 36.34K
$ 36.34K$ 36.34K

72.18M
72.18M 72.18M

74,907,937.27777527
74,907,937.27777527 74,907,937.27777527

De huidige marktkapitalisatie van PolkaBridge is $ 35.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PBR is 72.18M, met een totale voorraad van 74907937.27777527. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.34K.

PolkaBridge (PBR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PolkaBridge naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PolkaBridge naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PolkaBridge naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PolkaBridge naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+1.42%
30 dagen$ 0-46.11%
60 dagen$ 0-34.22%
90 dagen$ 0--

Wat is PolkaBridge (PBR)?

PolkaBridge is a decentralized all-in-one application platform. One of PolkaBridge’s most noticeable product is PolkaBridge DEX - a decentralized exchange that allows users to swap tokens on Polkadot to other ones on other blockchain platforms without any centralized organizations. In addition, with the smart deflationary farming mechanism, liquidity providers can earn more rewards than they think. In future, we will launch Lending, Launchpad, Predict and more to scale up ecosystem.

PolkaBridge (PBR) hulpbron

Officiële website

PolkaBridge Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PolkaBridge (PBR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PolkaBridge (PBR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PolkaBridge te bekijken.

Bekijk nu de PolkaBridge prijsvoorspelling !

PBR naar lokale valuta's

PolkaBridge (PBR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PolkaBridge (PBR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PBR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PolkaBridge (PBR)

Hoeveel is PolkaBridge (PBR) vandaag waard?
De live PBR prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PBR naar USD prijs?
De huidige prijs van PBR naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PolkaBridge?
De marktkapitalisatie van PBR is $ 35.02K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PBR?
De circulerende voorraad van PBR is 72.18M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PBR?
PBR bereikte een ATH-prijs van 3.95 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PBR?
PBR zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PBR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PBR is -- USD.
Zal PBR dit jaar hoger gaan?
PBR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PBR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

