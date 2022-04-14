Politickle (TICKL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Politickle (TICKL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Politickle (TICKL) Informatie Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations. More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense. Officiële website: https://www.politickle.ai

Politickle (TICKL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Politickle (TICKL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.06K $ 65.06K $ 65.06K Totale voorraad: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M Circulerende voorraad: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 65.06K $ 65.06K $ 65.06K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Politickle (TICKL) prijs

Politickle (TICKL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Politickle (TICKL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TICKL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TICKL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TICKL begrijpt, kun je de live prijs van TICKL token verkennen!

Prijsvoorspelling van TICKL Wil je weten waar je TICKL naartoe gaat? Onze TICKL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TICKL token!

