Polinate (POLI) Informatie Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn't matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit. Officiële website: https://www.polinate.io/

Polinate (POLI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Polinate (POLI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 122.02K $ 122.02K $ 122.02K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 232.71M $ 232.71M $ 232.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 262.18K $ 262.18K $ 262.18K Hoogste ooit: $ 0.04661549 $ 0.04661549 $ 0.04661549 Laagste ooit: $ 0.00019312 $ 0.00019312 $ 0.00019312 Huidige prijs: $ 0.00052398 $ 0.00052398 $ 0.00052398 Meer informatie over Polinate (POLI) prijs

Polinate (POLI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polinate (POLI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POLI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POLI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POLI begrijpt, kun je de live prijs van POLI token verkennen!

Prijsvoorspelling van POLI Wil je weten waar je POLI naartoe gaat? Onze POLI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POLI token!

