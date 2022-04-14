Polaris Share (POLA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Polaris Share (POLA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Polaris Share (POLA) Informatie Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services Officiële website: https://polarishare.io/ Whitepaper: https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Polaris Share (POLA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Polaris Share (POLA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Totale voorraad: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Circulerende voorraad: $ 527.99M $ 527.99M $ 527.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 65.64M $ 65.64M $ 65.64M Hoogste ooit: $ 0.522685 $ 0.522685 $ 0.522685 Laagste ooit: $ 0.00785633 $ 0.00785633 $ 0.00785633 Huidige prijs: $ 0.01425941 $ 0.01425941 $ 0.01425941 Meer informatie over Polaris Share (POLA) prijs

Polaris Share (POLA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polaris Share (POLA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POLA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POLA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POLA begrijpt, kun je de live prijs van POLA token verkennen!

