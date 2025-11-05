BeursDEX+
De live POLAR AI prijs vandaag is 0.00011562 USD. Volg realtime POLAR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de POLAR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over POLAR

POLAR Prijsinformatie

Wat is POLAR

POLAR officiële website

POLAR tokenomie

POLAR Prijsvoorspelling

1 POLAR naar USD live prijs:

$0.00011562
$0.00011562
-4.10%1D
USD
POLAR AI (POLAR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:33:55 (UTC+8)

POLAR AI (POLAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00010542
$ 0.00010542
24u laag
$ 0.00012413
$ 0.00012413
24u hoog

$ 0.00010542
$ 0.00010542

$ 0.00012413
$ 0.00012413

$ 0.00025265
$ 0.00025265

$ 0.00010542
$ 0.00010542

+0.47%

-4.10%

-17.91%

-17.91%

POLAR AI (POLAR) real-time prijs is $0.00011562. De afgelopen 24 uur werd er POLAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00010542 en een hoogtepunt van $ 0.00012413, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POLAR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00025265, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010542 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POLAR met +0.47% veranderd in het afgelopen uur, -4.10% in de afgelopen 24 uur en -17.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

POLAR AI (POLAR) Marktinformatie

$ 115.62K
$ 115.62K

--
--

$ 115.62K
$ 115.62K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van POLAR AI is $ 115.62K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POLAR is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 115.62K.

POLAR AI (POLAR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van POLAR AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van POLAR AI naar USD $ -0.0000489504.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van POLAR AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van POLAR AI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.10%
30 dagen$ -0.0000489504-42.33%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is POLAR AI (POLAR)?

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

POLAR AI (POLAR) hulpbron

Officiële website

POLAR AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal POLAR AI (POLAR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je POLAR AI (POLAR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor POLAR AI te bekijken.

Bekijk nu de POLAR AI prijsvoorspelling !

POLAR naar lokale valuta's

POLAR AI (POLAR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van POLAR AI (POLAR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van POLAR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over POLAR AI (POLAR)

Hoeveel is POLAR AI (POLAR) vandaag waard?
De live POLAR prijs in USD is 0.00011562 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige POLAR naar USD prijs?
De huidige prijs van POLAR naar USD is $ 0.00011562. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van POLAR AI?
De marktkapitalisatie van POLAR is $ 115.62K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van POLAR?
De circulerende voorraad van POLAR is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van POLAR?
POLAR bereikte een ATH-prijs van 0.00025265 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van POLAR?
POLAR zag een ATL-prijs van 0.00010542 USD.
Wat is het handelsvolume van POLAR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van POLAR is -- USD.
Zal POLAR dit jaar hoger gaan?
POLAR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de POLAR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:33:55 (UTC+8)

$103,398.26

$3,363.37

$158.80

$1.0001

$1.1262

$103,398.26

$3,363.37

$158.80

$2.2628

$0.16635

