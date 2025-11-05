POLAR AI (POLAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00010542 $ 0.00010542 $ 0.00010542 24u laag $ 0.00012413 $ 0.00012413 $ 0.00012413 24u hoog 24u laag $ 0.00010542$ 0.00010542 $ 0.00010542 24u hoog $ 0.00012413$ 0.00012413 $ 0.00012413 Hoogste prijs ooit $ 0.00025265$ 0.00025265 $ 0.00025265 Laagste prijs $ 0.00010542$ 0.00010542 $ 0.00010542 Prijswijziging (1u) +0.47% Prijswijziging (1D) -4.10% Prijswijziging (7D) -17.91% Prijswijziging (7D) -17.91%

POLAR AI (POLAR) real-time prijs is $0.00011562. De afgelopen 24 uur werd er POLAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00010542 en een hoogtepunt van $ 0.00012413, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POLAR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00025265, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010542 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POLAR met +0.47% veranderd in het afgelopen uur, -4.10% in de afgelopen 24 uur en -17.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

POLAR AI (POLAR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 115.62K$ 115.62K $ 115.62K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 115.62K$ 115.62K $ 115.62K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van POLAR AI is $ 115.62K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POLAR is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 115.62K.