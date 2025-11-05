POL Staked WBERA (SWBERA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 24u laag $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 24u hoog 24u laag $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 24u hoog $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Hoogste prijs ooit $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Laagste prijs $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Prijswijziging (1u) -0.17% Prijswijziging (1D) -5.89% Prijswijziging (7D) -17.29% Prijswijziging (7D) -17.29%

POL Staked WBERA (SWBERA) real-time prijs is $1.85. De afgelopen 24 uur werd er SWBERA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.79 en een hoogtepunt van $ 2.04, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SWBERA hoogste prijs aller tijden is $ 6.33, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.79 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SWBERA met -0.17% veranderd in het afgelopen uur, -5.89% in de afgelopen 24 uur en -17.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

POL Staked WBERA (SWBERA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 27.14M$ 27.14M $ 27.14M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 27.14M$ 27.14M $ 27.14M Circulerende voorraad 14.74M 14.74M 14.74M Totale voorraad 14,735,081.03240821 14,735,081.03240821 14,735,081.03240821

De huidige marktkapitalisatie van POL Staked WBERA is $ 27.14M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SWBERA is 14.74M, met een totale voorraad van 14735081.03240821. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 27.14M.