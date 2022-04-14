PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PokPok Golden Egg (PEGG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PokPok Golden Egg (PEGG) Informatie PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. Officiële website: https://pokpok.io Whitepaper: https://pokpok.gitbook.io Koop nu PEGG!

PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PokPok Golden Egg (PEGG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 528.33K $ 528.33K $ 528.33K Totale voorraad: $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M Circulerende voorraad: $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 685.45K $ 685.45K $ 685.45K Hoogste ooit: $ 5.81 $ 5.81 $ 5.81 Laagste ooit: $ 0.055458 $ 0.055458 $ 0.055458 Huidige prijs: $ 0.064823 $ 0.064823 $ 0.064823 Meer informatie over PokPok Golden Egg (PEGG) prijs

PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PokPok Golden Egg (PEGG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEGG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEGG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEGG begrijpt, kun je de live prijs van PEGG token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEGG Wil je weten waar je PEGG naartoe gaat? Onze PEGG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEGG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!