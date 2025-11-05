BeursDEX+
De live PokPok Agent Brain by Virtuals prijs vandaag is 0.0020386 USD. Volg realtime CTDA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CTDA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 CTDA naar USD live prijs:

$0.0020386
$0.0020386
-4.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) live prijsgrafiek
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00196442
$ 0.00196442
24u laag
$ 0.00224966
$ 0.00224966
24u hoog

$ 0.00196442
$ 0.00196442

$ 0.00224966
$ 0.00224966

$ 0.01343034
$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611

+2.30%

-4.16%

-18.94%

-18.94%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) real-time prijs is $0.0020386. De afgelopen 24 uur werd er CTDA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00196442 en een hoogtepunt van $ 0.00224966, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CTDA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01343034, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00120611 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CTDA met +2.30% veranderd in het afgelopen uur, -4.16% in de afgelopen 24 uur en -18.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Marktinformatie

$ 321.65K
$ 321.65K

--
--

$ 1.99M
$ 1.99M

161.53M
161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PokPok Agent Brain by Virtuals is $ 321.65K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CTDA is 161.53M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.99M.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PokPok Agent Brain by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PokPok Agent Brain by Virtuals naar USD $ -0.0009869926.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PokPok Agent Brain by Virtuals naar USD $ -0.0012798999.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PokPok Agent Brain by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.16%
30 dagen$ -0.0009869926-48.41%
60 dagen$ -0.0012798999-62.78%
90 dagen$ 0--

Wat is PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)?

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) hulpbron

Officiële website

PokPok Agent Brain by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PokPok Agent Brain by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de PokPok Agent Brain by Virtuals prijsvoorspelling !

CTDA naar lokale valuta's

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CTDA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Hoeveel is PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) vandaag waard?
De live CTDA prijs in USD is 0.0020386 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CTDA naar USD prijs?
De huidige prijs van CTDA naar USD is $ 0.0020386. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PokPok Agent Brain by Virtuals?
De marktkapitalisatie van CTDA is $ 321.65K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CTDA?
De circulerende voorraad van CTDA is 161.53M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CTDA?
CTDA bereikte een ATH-prijs van 0.01343034 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CTDA?
CTDA zag een ATL-prijs van 0.00120611 USD.
Wat is het handelsvolume van CTDA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CTDA is -- USD.
Zal CTDA dit jaar hoger gaan?
CTDA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CTDA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
$102,850.14

$3,350.80

$159.18

$1.0000

$1.1478

$102,850.14

$3,350.80

$159.18

$2.2585

$0.16524

$0.00000

$0.00000

$0.04180

$0.01127

$0.00765

$0.09900

$0.2315

$0.0000000045809

$0.1938

$0.000008856

