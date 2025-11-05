BeursDEX+
De live Poggers prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime $POGGERS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de $POGGERS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over $POGGERS

$POGGERS Prijsinformatie

Wat is $POGGERS

$POGGERS officiële website

$POGGERS tokenomie

$POGGERS Prijsvoorspelling

Poggers Prijs ($POGGERS)

Niet genoteerd

1 $POGGERS naar USD live prijs:

--
----
-10.50%1D
Poggers ($POGGERS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:33:41 (UTC+8)

Poggers ($POGGERS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-10.57%

-56.23%

-56.23%

Poggers ($POGGERS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $POGGERS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $POGGERS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $POGGERS met -0.64% veranderd in het afgelopen uur, -10.57% in de afgelopen 24 uur en -56.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Poggers ($POGGERS) Marktinformatie

$ 61.04K
$ 61.04K$ 61.04K

--
----

$ 61.04K
$ 61.04K$ 61.04K

984.68M
984.68M 984.68M

984,682,053.5646772
984,682,053.5646772 984,682,053.5646772

De huidige marktkapitalisatie van Poggers is $ 61.04K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $POGGERS is 984.68M, met een totale voorraad van 984682053.5646772. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 61.04K.

Poggers ($POGGERS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Poggers naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Poggers naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Poggers naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Poggers naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-10.57%
30 dagen$ 0-60.10%
60 dagen$ 0-54.11%
90 dagen$ 0--

Wat is Poggers ($POGGERS)?

Poggers is a lifestyle brand focused on delivering high-quality, nutritious drink mixes designed for gamers, esports athletes, and anyone needing sustained energy, hydration, or better sleep. Our product lineup includes energy mixes for focus and endurance (with 200mg caffeine per serving, no artificial flavors or sugar), hydration formulas packed with vitamins A-E, and an upcoming sleep formula featuring melatonin for restful recovery. We've brought this real-world brand on-chain by launching the $POGGERS token on Solana via the Believe app, enabling community ownership, utility tied to our products, and revenue-sharing mechanisms. This bridges Web2 e-commerce with Web3, creating an ecosystem where fans can support and benefit from our growth in the booming powdered beverage market.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Poggers ($POGGERS) hulpbron

Officiële website

Poggers Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Poggers ($POGGERS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Poggers ($POGGERS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Poggers te bekijken.

Bekijk nu de Poggers prijsvoorspelling !

$POGGERS naar lokale valuta's

Poggers ($POGGERS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Poggers ($POGGERS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van $POGGERS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Poggers ($POGGERS)

Hoeveel is Poggers ($POGGERS) vandaag waard?
De live $POGGERS prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige $POGGERS naar USD prijs?
De huidige prijs van $POGGERS naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Poggers?
De marktkapitalisatie van $POGGERS is $ 61.04K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van $POGGERS?
De circulerende voorraad van $POGGERS is 984.68M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van $POGGERS?
$POGGERS bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van $POGGERS?
$POGGERS zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van $POGGERS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van $POGGERS is -- USD.
Zal $POGGERS dit jaar hoger gaan?
$POGGERS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de $POGGERS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:33:41 (UTC+8)

Poggers ($POGGERS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

