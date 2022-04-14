Pog (POG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pog (POG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pog (POG) Informatie From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences. Officiële website: https://www.pogonsolana.com

Pog (POG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pog (POG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.72K Totale voorraad: $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 999.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.72K Hoogste ooit: $ 0.00286712 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Pog (POG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pog (POG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POG begrijpt, kun je de live prijs van POG token verkennen!

Prijsvoorspelling van POG Wil je weten waar je POG naartoe gaat? Onze POG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

