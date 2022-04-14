Pog Coin (POGS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pog Coin (POGS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pog Coin (POGS) Informatie POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games. Officiële website: https://explore.pogdigital.com/ Whitepaper: https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf

Pog Coin (POGS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pog Coin (POGS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Hoogste ooit: $ 0.04968455 $ 0.04968455 $ 0.04968455 Laagste ooit: $ 0.00009016 $ 0.00009016 $ 0.00009016 Huidige prijs: $ 0.00061624 $ 0.00061624 $ 0.00061624 Meer informatie over Pog Coin (POGS) prijs

Pog Coin (POGS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pog Coin (POGS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POGS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POGS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POGS begrijpt, kun je de live prijs van POGS token verkennen!

