Pocketcoin (PKOIN) Informatie Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article. Officiële website: https://pocketnet.app/

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pocketcoin (PKOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M Totale voorraad: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Circulerende voorraad: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.85M $ 8.85M $ 8.85M Hoogste ooit: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Laagste ooit: $ 0.096816 $ 0.096816 $ 0.096816 Huidige prijs: $ 0.720179 $ 0.720179 $ 0.720179 Meer informatie over Pocketcoin (PKOIN) prijs

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pocketcoin (PKOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PKOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PKOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PKOIN begrijpt, kun je de live prijs van PKOIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van PKOIN Wil je weten waar je PKOIN naartoe gaat? Onze PKOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PKOIN token!

