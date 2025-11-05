Pockemy (PKM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00061298 $ 0.00061298 $ 0.00061298 24u laag $ 0.00071409 $ 0.00071409 $ 0.00071409 24u hoog 24u laag $ 0.00061298$ 0.00061298 $ 0.00061298 24u hoog $ 0.00071409$ 0.00071409 $ 0.00071409 Hoogste prijs ooit $ 0.03301221$ 0.03301221 $ 0.03301221 Laagste prijs $ 0.0000802$ 0.0000802 $ 0.0000802 Prijswijziging (1u) -1.81% Prijswijziging (1D) -0.60% Prijswijziging (7D) -20.70% Prijswijziging (7D) -20.70%

Pockemy (PKM) real-time prijs is $0.00068204. De afgelopen 24 uur werd er PKM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00061298 en een hoogtepunt van $ 0.00071409, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PKM hoogste prijs aller tijden is $ 0.03301221, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000802 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PKM met -1.81% veranderd in het afgelopen uur, -0.60% in de afgelopen 24 uur en -20.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pockemy (PKM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 681.52K$ 681.52K $ 681.52K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 681.52K$ 681.52K $ 681.52K Circulerende voorraad 999.93M 999.93M 999.93M Totale voorraad 999,926,369.534055 999,926,369.534055 999,926,369.534055

De huidige marktkapitalisatie van Pockemy is $ 681.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PKM is 999.93M, met een totale voorraad van 999926369.534055. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 681.52K.