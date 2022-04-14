PNP Exchange (PNP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PNP Exchange (PNP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PNP Exchange (PNP) Informatie Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool. Officiële website: https://www.pnp.exchange

PNP Exchange (PNP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PNP Exchange (PNP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 931.73K $ 931.73K $ 931.73K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 931.73K $ 931.73K $ 931.73K Hoogste ooit: $ 0.00478404 $ 0.00478404 $ 0.00478404 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00093175 $ 0.00093175 $ 0.00093175 Meer informatie over PNP Exchange (PNP) prijs

PNP Exchange (PNP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PNP Exchange (PNP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PNP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PNP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PNP begrijpt, kun je de live prijs van PNP token verkennen!

