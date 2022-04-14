PNL Games (PNL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PNL Games (PNL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PNL Games (PNL) Informatie PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana. PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana. Officiële website: https://www.pnlgames.com/ Whitepaper: https://docs.pnlgames.com/ Koop nu PNL!

PNL Games (PNL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PNL Games (PNL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.84K $ 5.84K $ 5.84K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 950.03M $ 950.03M $ 950.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.14K $ 6.14K $ 6.14K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PNL Games (PNL) prijs

PNL Games (PNL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PNL Games (PNL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PNL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PNL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PNL begrijpt, kun je de live prijs van PNL token verkennen!

Prijsvoorspelling van PNL Wil je weten waar je PNL naartoe gaat? Onze PNL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PNL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!